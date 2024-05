La Virtus Ragusa si gioca il sogno finale

Basket maschile

Domani sera a Salerno il primo match point per raggiungere l'ambito traguardo

Domani sera a Salerno, nel match valido per gara-2 delle semifinali playoff, la Virtus ha a disposizione il primo match point per l’accesso alla finale. La squadra di coach Gianni Recupido è partita questa sera per la Campania, dove domattina sosterrà lo shootaround al PalaSilvestri, prima della palla a due in programma alle 20,30.

Dopo la vittoria di gara-1 al PalaPadua, ottenuta al termine di 40’ di grande intensità, arriva un altro test impegnativo contro Chaves e soci. “Mi aspetto una gara fisica e le mani addosso dal primo all’ultimo minuto – dice coach Recupido -. Loro giocheranno in casa ed è probabile che gli venga concesso qualche contatto in più, che sia in uscita dai blocchi, sul palleggio o in avvicinamento a canestro. La Power è una squadra forte, preparata e molto lunga. Hanno giocatori di mestiere. Noi dobbiamo essere maturi e pronti mentalmente come lo siamo stati in gara-1, evitando di cadere nelle provocazioni”.