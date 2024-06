La Virtus Ragusa si gioca il tutto per tutto nella serie con Capo d’Orlando

Basket

La presidente Sabbatini presenta le gare che valgono una intera stagione

A separare Ragusa dal ritorno in Serie B Nazionale è la serie al meglio delle tre partite con l’Infodrive Capo d’Orlando. Un avversario ostico, il cui destino, nel corso della stagione regolare, si è già incrociato un paio di volte con quello della Virtus: l’ultimo scontro diretto, vinto dall’Orlandina, si disputò però al rientro dalle festività natalizie. Da quel momento sono trascorsi quasi cinque mesi. La Virtus è la squadra con il record migliore nella seconda fase del campionato (appena due sconfitte, in trasferta, contro Angri e Salerno), ha superato senza incidenti di percorso quarti e semifinali e ha irrobustito il proprio spirito, nonostante le assenze.

“E’ un gruppo speciale, che nel momento del bisogno ha dimostrato di avere le spalle larghe – dice la presidente Sabrina Sabbatini (nella foto) -. Gli infortunati sono sempre rimasti nei ‘dodici’. L’ultimo problema fisico ci ha privato di Sorrentino, che nelle ultime gare ha tenuto coeso il gruppo dalla panchina. E’ stato un grande capitano anche da fuori. E poi Giorgio Calvi, che è sempre presente e domenica tornerà con la squadra, pur restando indisponibile dopo l’intervento al ginocchio. Dal punto di vista morale siamo sempre rimasti al completo e mi preme ringraziare i ragazzi del settore giovanile: nell’ultimo periodo non sono scesi in campo, ma hanno contribuito in ogni partita al successo dei compagni”.