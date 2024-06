La Virtus Ragusa si gioca la promozione in B nazionale a mille chilometri da casa

Sport

Domani alle 20,30 gara-2 dello spareggio promozione a Pesaro

La Virtus è partita questa mattina alla volta di Pesaro, dove domani (palla a due alle 20.30) scenderà in campo per gara-2 dello spareggio promozione contro la Italservice di coach Foglietti. I ragusani, che si sono imposti mercoledì scorso in gara-1, in caso di successo saranno promossi nel campionato di Serie B Nazionale. In caso contrario si andrebbe alla “bella”, in programma giovedì 20 giugno ancora al PalaPadua. Un’eventualità che la Virtus, dopo la scottatura della prima finale con Capo d’Orlando, vorrebbe ovviamente evitare.

“Dobbiamo rimanere coi piedi per terra – spiega Gianni Recupido alla vigilia del match che si disputa a oltre 1.000 km da casa -. Abbiamo di fronte una squadra esperta e molto tattica, con giocatori di grande talento. In casa siamo stati bravi a non fargli fare ciò che sono soliti fare, ma se vogliamo avere ambizioni dobbiamo migliorare sia dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto mentale”.