La Virtus Ragusa vola a Faenza per il primo turno infrasettimanale della stagione

Basket maschile

Il quintetto di coach Recupido ha bisogno di rimuovere le scorie dell'esordio

La trasferta a Faenza contro i Blacks potrebbe servire alla Virtus per rimuovere le scorie dell’esordio, in cui i ragazzi di coach Recupido hanno pagato il lungo inseguimento, arrendendosi nel finale alla Tav Treviglio. La seconda giornata della Serie B Old Wild West, il primo dei sei turni infrasettimanali della stagione, propone a Ragusa un viaggio impegnativo (la squadra arriverà a Bologna questa sera) e una battaglia durissima. Faenza è reduce dalla vittoria con Saronno per 67-81, dopo aver spezzato l’equilibrio nell’ultima frazione, ed è una delle formazioni più accreditate del girone A.

“Apprezzo che si torni subito in campo dopo la gara di domenica – esordisce coach Gianni Recupido -, così potremo di dimostrare di aver imparato la lezione. Nei primi due quarti con Treviglio abbiamo incassato una sberla che abbiamo provato a restituire nella ripresa, senza però riuscirci fino in fondo. Questo dimostra che la fisicità, il ritmo e la qualità del campionato sono molto alti, quindi bisogna alzare il livello. Noi abbiamo tante cose da aggiustare, come tutte le altre squadre d’atronde. La stagione è lunga e sono certo che continueremo a crescere. Ma domani mi aspetto una risposta sia a livello d’approccio mentale che nella gestione dell’intensità e della fisicità della partita”.