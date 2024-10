La Virtus Ragusa vuole riprendere il proprio cammino al PalaPadua

Basket

Domani alle 18 la sfida casalinga con Omegna

La Virtus vuole riprendere il proprio cammino al PalaPadua, dove domenica arriva Omegna (4 vinte e 2 perse finora) per la settima giornata del campionato di Serie B Nazionale. E riscattare la sconfitta di Piacenza, che brucia per il modo in cui s’è concretizzata: “Era stata un’ottima prestazione in attacco ma brutta da un punto di vista difensivo – ricorda coach Gianni Recupido – Abbiamo lasciato lì due punti che potevano essere importanti. Ma ci sono stati dei segnali di crescita incoraggianti e questa settimana, finalmente, siamo riusciti ad allenarci meglio, con calma, senza dover giocare ogni tre giorni. Omegna è una squadra di grande qualità, ma in questo campionato è una costante trovarne di così forti. Dovremo metterci l’anima”.

Ragusa, reduce da una vittoria nelle prime sei giornate, vuole ritrovare le giuste vibrazioni. Dovrà fare a meno di Ianelli, ma sarà la prima uscita di Kosic di fronte al pubblico del PalaPadua dopo l’esordio in trasferta di una settimana fa (contro la Bakery, per altro, sono arrivati 20 punti col 100% dal campo): “La gestione non è così facile – spiega coach Recupido – perché quando entra un ragazzo nuovo occorre “ripassare” il sistema delle regole e delle soluzioni che il resto della squadra ha già acquisito. Si rischia di perdere del tempo, anche se Zan è un ragazzo molto sveglio, di grande intelligenza cestistica e sono certo che ci darà una mano importante. In questo avvio di campionato il reparto degli esterni è stato costretto agli straordinari, anche a causa di alcuni problemi fisici, ma è utile ribadire come i ragazzi diano il massimo e abbiano un approccio molto professionale anche in allenamento. Per questo credo che i risultati arriveranno”.