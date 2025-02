L’aeroporto di Comiso e la continuità territoriale, il sen. Sallemi: “Importante il passo in avanti compiuto a livello europeo”

Attualità

"Un passaggio cruciale per potere contare su voli a prezzo calmierato dal centro casmeneo verso Roma e Milano"

Il senatore Salvo Sallemi di FdI esprime soddisfazione per l’importante passo in avanti compiuto a livello europeo riguardo alla continuità territoriale per l’aeroporto di Comiso (nella foto).

“Dopo un lungo percorso di attesa – spiega Sallemi – finalmente si è giunti a un traguardo significativo con l’ok della Commissione Europea che è ora in attesa dei documenti Enac preliminari per il prossimo avvio dei bandi per la continuità territoriale. Un passaggio importante per poter avere voli a prezzo calmierato da Comiso verso Roma e Milano”.

“Questo risultato rappresenta un momento importante e atteso per il territorio e per l’aeroporto di Comiso,” dichiara il senatore Sallemi. “La continuità territoriale è fondamentale per garantire ai cittadini e alle imprese del Sud-Est siciliano maggiori opportunità di collegamento e sviluppo economico. Ho seguito l’iter, purtroppo accidentato del bando, consapevole dell’importanza che riveste per il nostro territorio”.

Il senatore sottolinea come questo traguardo sia frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni locali, nazionali ed europee, e ribadisce il proprio impegno a continuare a seguire da vicino tutte le fasi successive, affinché i bandi vengano emanati nel più breve tempo possibile e si possano concretizzare i benefici attesi.