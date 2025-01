L’aeroporto di Comiso e le altre tratte tagliate, Liuzzo: “Il Pio La Torre ha bisogno di partner affidabili”

Attualità

"Così rischiamo la perdita di credibilità che non ci porta da nessuna parte"

“Aeroitalia ha deciso di tagliare alcune tratte dall’aeroporto di Comiso, una decisione grave che penalizza il nostro territorio e mina le prospettive di crescita di un’infrastruttura fondamentale per la Sicilia sud-orientale. Questa scelta non solo riduce le opportunità di mobilità per cittadini e turisti, ma sembra dettata più da interessi di comodo che da una visione strategica per il futuro”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo (nella foto), che esprime perplessità per questi continui cambiamenti che finiscono con l’influenzare in negativo la credibilità dell’aeroporto casmeneo.