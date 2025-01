L’aeroporto di Comiso e le tratte tagliate, Buscema (Italia Viva): “Porteremo il caso dinanzi al Parlamento nazionale”

Attualità

"Chiederemo a Salvini di predisporre interventi realmente positivi per il territorio"

“L’assenza di attenzioni minime nei confronti dell’aeroporto di Comiso, che, infatti, continua a perdere tratte come se nulla fosse, circostanza che mina la credibilità dello scalo, rischia di pregiudicare il futuro del Pio La Torre. E non ce lo possiamo permettere in un momento in cui, invece, è necessario che, da parte di tutti, possa registrarsi una rinnovata attenzione per puntare decisamente sul sistema aeroportuale, considerata anche la posizione in cui si trova la nostra isola che, per forza di cose, non ha alternative all’aereo”.