L’analisi del voto in provincia di Ragusa, Sud chiama Nord: “Quarti in Sicilia per percentuale di preferenze”

Politica

Il coordinatore provinciale Paolo Monaca: "Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto sì che si raggiungesse questo risultato"

Con il 5,7% delle preferenze, la provincia di Ragusa si piazza al quarto posto in Sicilia per quanto riguarda l’apprezzamento complessivo degli elettori della lista Libertà-Sud chiama Nord. Lo sottolinea il coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, Paolo Monaca, che snocciola alcuni dati: “Nel Messinese, roccaforte deluchiana, si è arrivati al 21,7%. Nell’area iblea ci attestiamo sulla suddetta incoraggiante cifra, preceduti da Trapani con l’11% e da Siracusa con il 6,7% dove erano presenti, comunque, alcuni candidati e quindi il traino è stato completamente differente rispetto a quello che poteva essere il nostro. In ogni caso, possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti per i riscontri ottenuti, con delle punte d’eccellenza che, come nel caso di Ispica, ci fanno ben sperare. Un risultato ancora più significativo se si considera che siamo stati oscurati a livello mediatico e che non abbiamo potuto sfruttare al meglio tutti gli spazi di propaganda elettorale, al contrario di quanto invece è accaduto per i partiti tradizionali. A parte Ispica, che ha meritato pure la menzione di Ismaele La Vardera, il quale ha citato il dato raggiunto in questa realtà, vale a dire il 22,33%, con Cateno De Luca (nella foto) risultato addirittura il più votato, superando nomi come quello della Meloni, della Schlein e di Tamajo, ritengo apprezzabile il dato di Comiso (6,56%) grazie alla presenza del vicecoordinatore provinciale Giovanni Landro e quello di Chiaramonte (6,45%) che ha fornito riscontri interessanti. E poi ancora Pozzallo, Ragusa e Giarratana con Vittoria al seguito.