Landro (ScN): “Gli aumenti Tari a Vittoria e a Comiso e le contraddizioni di Fratelli d’Italia”

Il coordinatore cittadino di De Luca per Comiso mette in evidenza i problemi determinati da scelte regionali infauste con riferimento agli extra costi

Quando la mano sinistra non sa cosa fa la mano destra. E’ il caso della vicenda Tari a Comiso che ha fatto registrare l’aumento “monstre” del 28,46%. “La cosa singolare – sottolinea il coordinatore cittadino di De Luca per Comiso – Sud chiama Nord, Giovanni Landro (nella foto), vicecoordinatore provinciale ScN – è che a votare questo aumento sono stati anche i consiglieri di Fratelli d’Italia, cioè lo stesso partito che, a Vittoria, ha criticato l’aumento della Tari deciso dall’amministrazione per una percentuale di venti punti in meno, cioè poco più dell’8 per cento. Quindi, a Comiso l’aumento va bene, a Vittoria, anche se molto meno, no. Ma dove sta la coerenza? Loro stessi è come se fossero rei confessi, politicamente parlando. Al di là di tutto, però, stiamo facendo riferimento a quello stesso partito, Fratelli d’Italia, organico al governo siciliano, espressione di alcuni assessori regionali che abbiamo contestato duramente all’Ars, con i nostri deputati, perché hanno disatteso l’impegno di pagare gli extra costi a supporto dei Comuni costretti a sostenere le maggiori spese determinate dall’invio dei rifiuti fuori regione, al Nord o addirittura all’estero. Una situazione paradossale, quasi kafkiana, che, evidentemente, i consiglieri di Fratelli d’Italia, pur ben conoscendola, fanno finta di non sapere. Tra l’altro, se entro il 30 giugno queste somme dalla Regione non arriveranno, si rischia di fare saltare il banco, cioè i bilanci di molti Comuni, tra cui quelli di Comiso e Vittoria, andranno in default. Una situazione a dir poco drammatica ed è su questo che i consiglieri di Fratelli d’Italia dovrebbero invitare i propri referenti alla Regione a dare delle risposte piuttosto che avanzare critiche di cui dovrebbero solo vergognarsi. Ma si sa, certi politici non arrossiscono di fronte a niente”. “Noi – dice ancora Landro – siamo pronti a fare la nostra e a denunciare tutte le storture del sistema sino a quando la Sicilia non sarà liberata da questo groviglio di potere che la sta affossando definitivamente. E nessuno dice niente. Siamo costernati. Speriamo che i cittadini comprendano quello che sta accadendo per smarcarsi da queste situazioni a dir poco penalizzanti. Non ne possiamo più di questo modo becero di fare politica”.

