L’anziano rapinato e ucciso e il pappagallo decapitato: preso in Romania l’assassino di Giuseppe Barone

il delitto

L'inchiesta della Procura di Ragusa ha consentito di emettere un mandato d'arresto europeo

Un trentacinquenne romeno è stato arrestato in Romania per l’omicidio di Giuseppe Barone, commesso a Ispica nel dicembre 2022. L’indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale , il 31 dicembre scorso ha permesso di notificare un mandato d’arresto europeo, emesso dal Gip presso di Ragusa, nei confronti del romeno già domiciliato in Ispica, indagato, in concorso con altri due connazionali, per omicidio aggravato, rapina aggravata e uccisione di animali, tutti reati compiuti in concorso.