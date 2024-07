L’Asd Ragusa calcio amplia la compagine societaria: ecco i due nuovi vicepresidenti

Sport

Sono il riconfermato ragusano Emanuele Carnazza e la new entry gelese Manuel Maganuco

L’Asd Ragusa calcio 1949 amplia la compagine societaria. Due i vicepresidenti che si adopereranno per dare manforte alla squadra sotto l’egida dei vertici societari. Uno i tifosi lo conoscono benissimo perché si tratta del ragusano Emanuele Carnazza che opera nel mondo della logistica e del trasporto, e non solo, con la gestione, assieme al fratello, di una delle società più performanti a livello siciliano e anche oltre. Carnazza, che da quando ha sposato il progetto azzurro si è speso moltissimo per la causa, si dice entusiasta di potere avviare questo nuovo percorso finalizzato all’ulteriore rilancio delle peculiarità sportive di un sodalizio che ha nel cuore sin da bambino.