L’Asd Ragusa calcio organizza uno stage per i giocatori under

L'appuntamento è in programma venerdì 19 luglio allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio

L’Asd Ragusa calcio ha promosso per venerdì 19 luglio, alle 16, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, uno stage riservato ai giocatori nati nei seguenti anni: 2006, 2007 e 2008. Lo stage è finalizzato a reclutare atleti under per la Serie D e per l’Under 19 nazionale, campionato a cui la società azzurra è stata ammessa per la stagione 2024-2025. Per potere partecipare allo stage è obbligatorio essere provvisti di visita medica e nulla osta della società di appartenenza. Inoltre, è necessario scaricare un modulo da compilare e da inviare alla mail asdragusacalcio1949@gmail.com entro giovedì 18 luglio alle ore 12. Il modulo è scaricabile al seguente link: www.ragusacalcio1949.it/modulistica/

