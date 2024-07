L’Asp di Ragusa assumerà a tempo indeterminato 79 lavoratori Asu

Attualità

A dare l'annuncio l'on. Ignazio Abbate: "E' una vittoria della buona politica da condividere con chi ci ha creduto"

“Settantanove lavoratori Asu riceveranno nelle prossime ore la richiesta di disponibilità ad essere assunti a tempo indeterminato da parte dell’Asp di Ragusa ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 16/01/2024. Procedura iniziata grazie al provvedimento emanato nella giornata di ieri da parte dell’assessorato alla Famiglia – Dipartimento al Lavoro che ha autorizzato la spesa necessaria per l’assunzione a tempo indeterminato dei 79 Asu”.