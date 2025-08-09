L’Asp di Ragusa copre i turni vacanti delle guardie mediche di Pozzallo e Ispica dove erano state segnalate criticità

Attualità

La direzione generale ringrazia i medici per la disponibilità dimostrata

L’Asp di Ragusa comunica che nei presidi di Guardia Medica di Pozzallo e Ispica i turni previsti per il mese di agosto saranno tutti regolarmente coperti.

Messo a conoscenza della criticità, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, si è subito interessato alla questione e, in stretto raccordo con il direttore del Distretto sanitario di Modica, Claudio Caruso, ha definito le azioni utili a garantire la piena operatività dei servizi. Il dottor Caruso si è prontamente attivato, raccogliendo le adesioni dei medici e assicurando la copertura dei turni fino al 31 agosto.