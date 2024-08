L’Asp di Ragusa e i nuovi direttori sanitario e amministrativo, Sinistra Italiana fa la propria analisi

Attualità

“Dopo qualche mese dall’insediamento, e dalla fin troppo scontata nomina a direttore generale, il massimo responsabile della sanità in provincia ha nominato i propri “colonnelli”. Sia chiaro, nessun preconcetto sulle persone indicate. Saranno i fatti a determinare il giudizio sul loro operato.Nel comunicato ufficiale dell’Azienda sanitaria, oltre ai vaghi e superficiali riferimenti alle competenze e ai curricula, si esalta il forte legame identitario con il territorio”. Lo dice la federazione di Ragusa di Sinistra Italiana facendo riferimento alle nomine di direttore sanitario e direttore amministrativo da parte del manager Asp 7 di Ragusa Pino Drago (nella foto).