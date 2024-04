L’Asp di Ragusa: “La Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II non sarà chiusa”

Attualità

Il direttore del dipartimento materno-infantile è stato incaricato di elaborare un piano che preveda la rotazione dei dirigenti medici per garantire la piena funzionalità del servizio anche in estate

La direzione strategica dell’Asp di Ragusa smentisce in maniera categorica la volontà di chiusura del reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” (nella foto). Altresì, in considerazione della perdurante carenza di medici e della necessità di beneficiare delle ferie estive da parte del personale, ha incaricato il direttore del Dipartimento Materno-Infantile di elaborare un piano che, già a partire dalle prossime settimane, preveda la rotazione dei dirigenti medici al fine di garantire la piena funzionalità del servizio di Pediatria in tutti i presidi ospedalieri.

