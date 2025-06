“L’Asp di Ragusa migliori i servizi di accoglienza”

Attualità

Il comitato civico Art. 32 invita l'azienda sanitaria ad adottare alcuni semplici accorgimenti per rendere migliori le fasi di attesa

“Prendiamo atto con soddisfazione che , nel corso del recente incontro tra la direzione generale e i sindacati, il vertice aziendale dell’azienda sanitaria si sia affrettato a comunicare che il reparto Malattie infettive a Ragusa non verrà soppresso”. Lo dice il comitato civico Art. 32 che aggiunge: “Ma come come tutti sanno nella pubblica amministrazione (specie quella a gestione partitica) le decisioni provvisorie sono sempre destinate a diventare definitive. Certamente il coro di proteste, tra le quali anche la nostra, sembra aver prodotto degli effetti. Comunque anche la nostra associazione vigilerà sugli sviluppi della vicenda. E però per un passo avanti, l’azienda ne compie due indietro. Ancora una volta constatiamo che i super manager aziendali stanno alla larga dai vari reparti e forse qualcuno di loro non ha mai fatto un sopralluogo dove le persone attendono di usufruire dei servizi sanitari. Da anni gridiamo ai quattro venti che i dirigenti preposti hanno scarsa conoscenza e dimestichezza con i servizi di accoglienza e attesa dell’utenza”.