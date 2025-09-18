L’Asp di Ragusa promuove un open day per la prevenzione del tumore al collo dell’utero

Attualità

E' in programma per giovedì 25 settembre e coinvolgerà tutti i consultori familiari della provincia

L’Asp di Ragusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica e dedica una giornata speciale all’Hpv Dna Test, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L’iniziativa, prevista per giovedì 25 settembre, coinvolgerà tutti i consultori familiari della provincia e sarà rivolta gratuitamente alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, senza necessità di prenotazione (fino a esaurimento posti).

L’Hpv Dna Test consente di rilevare l’eventuale presenza del Papilloma Virus (HPV), principale causa del tumore al collo dell’utero, anche quando non sono ancora presenti lesioni. È un test raccomandato dai programmi nazionali di screening, previsto a partire dai 30 anni e con cadenza quinquennale in caso di esito negativo, come indicato dal Ministero della Salute.

«I consultori familiari dell’Asp – spiega la dottoressa Nunziata Pace, direttrice della Uosd Coordinamento Consultori – sono punti di riferimento per la salute delle donne in tutte le fasi della vita. Questa giornata rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la cultura della prevenzione e incoraggiare una partecipazione sempre più ampia agli screening».

Il direttore generale, Giuseppe Drago, sottolinea che «la prevenzione è la chiave per ridurre l’impatto delle malattie oncologiche. Offrire test gratuiti e facilmente accessibili è un investimento in salute pubblica, che permette di intervenire in tempo e salvare vite».