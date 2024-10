L’Asp di Ragusa protagonista alla quarta edizione di ExpoMedicina 2024

Attualità

Lo stand ibleo ospita le ultime innovazioni in materia di Cardiologia digitale

Da oggi fino a domenica 27 ottobre, presso “Le Ciminiere” di Catania, l’Asp di Ragusa è protagonista della quarta edizione di ExpoMedicina 2024, un rilevante momento di confronto per tutte le realtà imprenditoriali e istituzionali che quotidianamente s’impegnano per la divulgazione e la diffusione dei temi dell’innovazione tecnologica in sanità.

Lo stand dell’Azienda sanitaria provinciale, allestito dal Servizio Informatico e Transizione digitale, diretto dal dott. Massimo Iacono, ospita le ultime innovazioni in materia di Cardiologia digitale, con l’ampia gamma dei servizi messi a disposizione dal programma Connected Care, che caratterizzano la Cardiologia-UTIC dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa come un reparto d’eccellenza: dalla Televisita al Teleconsulto, passando per il Telemonitoraggio. I servizi saranno presentati sabato mattina alle 9.30 dallo speech del dott. Antonino Nicosia, Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’ASP. Inoltre, nella sessione di sabato pomeriggio, gli pneumologi Enzo Cannata e Carlo Chessari presenteranno l’altro progetto innovativo di domiciliarizzazione Bcpo (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), una patologia polmonare progressiva e cronica che causa l’ostruzione delle vie aeree.