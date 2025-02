L’Asp di Ragusa stabilizza 40 assistenti amministrativi

Attualità

Conclusa la procedura con la firma dei contratti nella sala Russo Armenia

Con la firma del contratto e l’immissione in servizio, dallo scorso 16 febbraio, si è conclusa la procedura che ha portato alla stabilizzazione di 40 assistenti amministrativi da parte dell’Asp di Ragusa. L’Avviso, ai sensi dell’art.1 comma 268 lett. B) della Legge n.234/2021, era stato pubblicato nel novembre dello scorso anno. A dare il benvenuto ai nuovi dipendenti – convocati nella sala “Russo Armenia” della sede di piazza Igea – sono stati il direttore generale, Giuseppe Drago, e il direttore amministrativo, Massimo Cicero.

“Siete arrivati in azienda in un periodo cupo per la salute di molte persone – ha detto Drago, rivolto alla platea – e, da dietro le quinte, avete contribuito alle azioni di contrasto alla pandemia, svolgendo un lavoro prezioso. Oggi comincia un nuovo percorso e noi siamo felici di accogliervi e potervi garantire con grande sforzo un impiego a 36 ore settimanali. Ciò significa che confidiamo molto in voi e nel processo di ricambio generazionale che deve servire a rendere l’Asp una macchina ancora più efficiente”.

Il direttore amministrativo Massimo Cicero ha esaltato le qualità degli assistenti amministrativi: “Oggi per tutti voi è una giornata importante, di enorme gratificazione. Ma lo è anche per questa direzione che ha deciso di spendersi in maniera concreta per il vostro reclutamento. Siete giovani, titolati e motivati. Ci aspettiamo il massimo dell’impegno e un costante supporto alle attività sanitarie messe in campo dall’azienda”.