L’assemblea dei sindaci della provincia di Ragusa ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027

Attualità

L'ammontare è di circa 600mila euro. Sul tappeto anche la questione dei bandi per l'aeroporto di Comiso

L’assemblea dei sindaci approva all’unanimità la prima variazione al bilancio di previsione 2025/2027. Una manovra da circa 600mila euro.

“È stata approvata la proposta dell’Ente in attuazione ad alcune norme inserite nella finanziaria regionale che prevedono lo stanziamento di 300mila euro per quanto riguarda la promozione del territorio attraverso attività turistiche e sportive e 100mila euro per progetti di valenza sociale. Questo riguarda il progetto “Così come sei” che prevede la realizzazione, in un immobile messo a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio, di una comunità alloggio finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia delle persone disabili e al sostegno delle loro famiglie. Un progetto nel quale crediamo molto”, spiega la commissaria straordinaria Patrizia Valenti. “Questi progetti sono subordinati alla verifica che sta attuando la presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda l’ipotesi di impugnativa di alcuni articoli della Legge di stabilità regionale. L’Ente, avendo già ricevuto i decreti attuativi da parte dell’amministrazione regionale, può tecnicamente procedere alla variazione di bilancio, non darà comunque seguito alle attività fin quando non arriverà il via libera da parte della Regione relativamente a questa ipotesi di impugnativa che speriamo non riguardi questi articoli”, aggiunge Valenti.Nella variazione anche assestamenti di avanzi di amministrazione e l’istituzione di un fondo previsto nella Legge di stabilità nazionale.Nel corso dei lavori spazio anche al confronto sullo stato dell’arte dei bandi a sostegno dell’aeroporto di Comiso. “C’è un ulteriore passo avanti nell’iter in corso: è arrivato infatti il via libera da parte del Dipartimento regionale delle Attività produttive per l’utilizzo dei fondi ex Insicem per questa finalità. La manifestazione di interesse è in fase di redazione, nei prossimi giorni saremo pronti alla pubblicazione”, conclude la commissaria Patrizia Valenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA