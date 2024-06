L’Avis comunale di Ragusa ha celebrato la giornata mondiale del donatore di sangue

Ragusa

I rappresentanti locali delle istituzioni hanno raccolto l'invito a condividere la cultura della solidarietà

Ricade il 14 giugno la Giornata mondiale del donatore di sangue e l’Avis Comunale di Ragusa ha festeggiato questo evento oggi con l’adesione di un significativo numero di unità delle forze dell’ordine, rappresentanti delle istituzioni civili e giudiziarie.

L’evento era stato presentato ieri con una conferenza stampa nel salone di Rappresentanza della Prefettura di Ragusa, organizzata dallo stesso prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri che ha accolto affettuosamente i rappresentanti dell’Avis comunale e i giornalisti.

I numerosi ospiti convocati per il 14 mattina sono stati accolti nella sede dell’Avis Comunale dal presidente Paolo Roccuzzo, dal vicepresidente Turi Schininà e da buona parte del Direttivo.

Tutti facevano parte di precisi elenchi inviati dai rispettivi comandi dei carabinieri, della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria del Porto di Pozzallo, il Comandante della Guardia di Finanza Col. Walter Mela, il sindaco Peppe Cassì con il vice Gianni Giuffrida e l’assessore Pari Opportunità Elvira Adamo , il dr. Antonio Salvago vicario questore, il dr. Marco Rota Procuratore del Tribunale di Ragusa, l’Ing. Giovanni Bellomia ed il comandante Vigili del fuoco Erich Granata di Ragusa, Fabrizio Ilardo e Rossana Caruso rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio Comunale di Ragusa, il preside dell’Ipsia “Galileo Ferraris” Rosario Biazzo e la prof.ssa Giorgia Iurato in rappresentanza del mondo scolastico. Il comandante della Casa Circondariale di Ragusa dr.ssa Nicoletta Cunsolo alla quale istituzione va un vivo apprezzamento per il quarantennale contributo all’Avis della nostra città.

L’occasione è stata propizia per donare un defibrillatore a Marco Rota per il Tribunale, un altro a Walter Mela per la sede della Guardia di Finanza di Ragusa, infine un terzo al vicario Antonio Salvago per la Questura.

Il presidente Roccuzzo dopo avere consegnato i due “pensieri” agli ospiti ha voluto sottolineare, nell’ottica della sicurezza, l’importanza di avere questi strumenti “SalvaVita” vicino ai posti di lavoro, come condiviso con il prefetto Ranieri, quando gli è stato consegnato il giorno prima, lo stesso strumento nella Sala di Rappresentanza alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e della Stampa.

Oggi è stata una giornata storica per l’Avis Comunale che ha festeggiato dignitosamente la Giornata Mondiale del Donatore, insieme alle Istituzioni della città promuovendo la donazione di sessanta pagine di storia tra iscrizioni e donazioni.