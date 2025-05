L’Avis provinciale di Ragusa e le nomine al direttivo regionale e nazionale

Società

Riconosciuto, ancora una volta, il ruolo e il valore dell'associazione iblea

Nei giorni 3-4 maggio 2025 si è tenuta presso l’Hotel Domina Zagarella, Santa Flavia, Palermo, la 55esima Assemblea degli Associati dell’Avis Regionale Sicilia.

Una numerosa delegazione dell’Avis Provinciale di Ragusa, guidata dal presidente Salvatore Poidomani (nella foto), ha partecipato all’assise presentando i punti più importanti dell’attività svolta e gli ottimi risultati raggiunti nel territorio ibleo e portando il proprio contributo per la definizione delle linee programmatiche che caratterizzeranno il prossimo mandato e che avranno sempre come punto di riferimento i valori della solidarietà, dell’impegno civico, della cittadinanza attiva per continuare a promuovere il dono del sangue, contribuendo a garantire ai cittadini livelli essenziali di assistenza, la salute delle persone e a salvare tante vite umane.

L’assemblea all’ordine del giorno prevedeva anche l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organismi associativi regionali, dei candidati al Consiglio Nazionale e agli altri organismi associativi nazionali.

Per la provincia di Ragusa sono risultati eletti:

Consiglio Direttivo Avis Regionale: Mandarà Salvatore (Avis Santa Croce C.); Tona Francesco (Avis Modica); Puglisi Giovanni (Avis Scicli); Carbonaro Giovanni (Avis Vittoria); Antoci Giuseppe, Schininà Salvatore, Suizzo Venerando (Avis Ragusa).

Consiglio Direttivo Di Avis Nazionale: Roccuzzo Paolo (Avis Ragusa)

Giuri’ di Avis Nazionale: Vacirca Salvatore (Avis Comiso)

Collegio dei Revisori dei Conti Avis Regionale: Giannone Luca (Avis Modica),

Collegio dei Probiviri Avis Regionale: Barone Guglielmo (Avis Ragusa).