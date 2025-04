L’Avis provinciale di Ragusa ha completato il proprio assetto organizzativo

Attualità

Ecco il nuovo organigramma dell'ufficio di presidenza e dell'esecutivo

Il consiglio direttivo di Avis Provinciale nella seduta del 14 aprile ha proceduto a completare il proprio assetto organizzativo con la nomina dell’ufficio di presidenza e dell’esecutivo.

Questo il nuovo organigramma:

presidente, Salvatore Poidomani – Rappresentanza e rapporti con le istituzioni. Si avvarrà della collaborazione dei consiglieri: Franco Bussetti per l’assetto organizzativo e funzionale e di Salvatore Vacirca per le problematiche giuridiche.

vice Presidente Vicario, Giovanni Passalacqua, delega potenziamento e strutturazione settori amministrativi, finanziari, tecnici

vice Presidente, Pina Angirillo, delega alle Politiche di genere

segretario, Salvatore La Terra

tesoriere, Salvatore Salvo

area scuola, Marisa Simonelli

area formazione e comunicazione, Gian Piero Saladino

area volontariato e terzo settore, Marco Carnemolla

area giovani, Giuseppe Schembari.

Il Consiglio ha confermato il dott. Salvatore Calabrese quale Direttore Sanitario.

Il presidente ha inoltre presentato le linee strategiche e programmatiche di mandato, facendo innanzitutto riferimento ai temi e ai punti contenuti nella relazione assembleare, in particolare nella parte riguardante “L’impegno di Avis Provinciale per il 2025”. L’Avis Provinciale continuerà a svolgere il proprio ruolo di coordinamento, di raccordo e di indirizzo, curando il rapporto con le istituzioni e le altre realtà associative del territorio, cercando di dare il proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi associativi volti al rafforzamento e allo sviluppo dell’Associazione.

In particolare, continuerà a garantire: l’impegno teso ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di coesione associativa; l’attività di sostegno e accompagnamento rivolta a tutto il sistema e alla rete, attraverso azioni e iniziative a carattere promozionale, formativo, culturale e di supporto gestionale con al centro i temi della solidarietà e della cittadinanza attiva, propedeutica alla cultura del dono; l’attenzione all’area della comunicazione, di cui si riafferma il valore strategico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA