Lavoro sociale in provincia di Ragusa, le associazioni datoriali e sindacali scrivono al prefetto

Attualità

La richiesta è quella di sensibilizzare gli enti locali territoriali per adeguare il Ccnl nei nuovi bandi in fase di pubblicazione o di adeguare quelli già esistenti

Individuare le azioni più idonee affinché il percorso di valorizzazione del lavoro sociale sia sostenuto, con l’obiettivo di conferire maggiore qualità ai servizi resi, riconoscendo il nuovo costo del lavoro derivante dal rinnovo nonché il valore delle persone che operano nei suddetti ambiti. E’ il senso della richiesta rivolta al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri (nella foto) da Confcooperative (Luca Campisi), Gianni Rollo (Legacoop), Graziana Stracquadanio (Fp Cgil), Salvatore Scannavino (Fisascat Cisl) e Anna Floridia (Uiltucs Uil) che verte sul rinnovo del Ccnl cooperazione sociale.