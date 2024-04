L’avvio della campagna elettorale di De Luca a Roma, c’era anche una delegazione provinciale di Ragusa del coordinamento di Sud chiama Nord

Politica

Il coordinatore Monaca: "Abbiamo percepito un grande entusiasmo, pronti per questa nuova avventura"

Una delegazione del coordinamento provinciale di Sud chiama Nord Ragusa (nella foto) ha partecipato sabato a Roma, in un teatro Quirino sold out, all’avvio della campagna elettorale del Fronte della Libertà, la formazione politica allestita da Cateno De Luca in vista delle consultazioni elettorali europee. La lista è stata composta con il supporto di movimenti civici regionali uniti da un comune denominatore: meno Europa, più equità, più federalismo, più libertà. Sono i leit motiv della campagna elettorale di De Luca che, come sempre, si tiene lontano dalle logiche partitocratiche romanocentriche e da quanti hanno promosso leggi a livello europeo che hanno messo in crisi ampi settori della nostra economia, dall’agricoltura alla pesca, dall’ambulantato alla balneazione. Domani, alle 11,30, De Luca sarà a palazzo Iacono, a Vittoria, per un incontro istituzionale con il sindaco Francesco Aiello. Sarà presente anche Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord. Inoltre, alle 12,15 De Luca incontrerà la stampa e i cittadini al B-Side di via Cavour 80.

“Pace, sovranità, equità e federalismo – sottolinea il coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, il consigliere comunale Paolo Monaca – i valori emersi con forza durante la presentazione a Roma che ha puntato i riflettori anche sulla libertà di cura, mettendo fuori la sanità dal patto di stabilità, e sulla necessità di difendere la propria casa dalla nuova Imu europea. La nostra delegazione ha partecipato alla presentazione della lista a Roma e per questo ringrazio la presenza di Carmelo Di Stefano, in rappresentanza del circolo di Pozzallo, Giovanni Cavallo coordinatore cittadino del circolo di Modica, Lina Bonafede coordinatrice cittadina di Ragusa e Fabio Brundo di Ispica, oltre a Giovanni Landro di Comiso. A formare la delegazione anche il nostro assessore con il consigliere comunale di Ragusa, rispettivamente Andrea Distefano e Saverio Buscemi. Per impegni istituzionali non sono potuti intervenire, anche se ci hanno ribadito il loro appoggio, l’assessore comunale Cesare Campailla e la consigliera comunale Rosetta Noto di Vittoria. Per motivi di lavoro, invece, non sono stati presenti Sonia Tenerezza di Monterosso Almo e Giovanni Tuminello di Giarratana. Tutti abbiamo percepito un grande entusiasmo attorno alla figura di Cateno De Luca”.