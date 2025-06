Le atlete di Energy Vittoria mostrano i muscoli

Sport

Grandi risultati in occasione della terza prova Gym Friend di ginnastica artistica tenutasi al Pala Millennium di Rosolini

Le atlete di Energy Vittoria protagoniste della terza prova Gym Friend di ginnastica artistica al Pala Millennium di Rosolini nel contesto di una domenica all’insegna dello sport, del talento e della passione. Un numeroso gruppo di ginnaste, dalle più piccole di appena 4 anni fino alle ragazze di 13, ha rappresentato con orgoglio la città di Vittoria rendendosi protagonista di prestazioni brillanti, accompagnate da sorrisi, emozioni e una voglia notevole di mettersi in gioco. Inutile dire che, dietro ogni risultato, si cela il lavoro di un team tecnico di notevole spessore formato da: Fgi Gaf Giusy Lillo e Savio Magro, Udg Te MariaCarlotta Floridoro che, con la massima dedizione, segue la crescita sportiva e personale delle giovani ginnaste. Notevole la soddisfazione per i traguardi raggiunti, ma ancor di più la gioia di vivere lo sport come strumento di crescita e condivisione. L’appuntamento di Rosolini ha confermato, ancora una volta, la storica società di Vittoria, diretta dai professionisti Giusy Lillo e Savio Magro, come una realtà solida e in continua crescita, anche nel panorama della ginnastica artistica italiana.