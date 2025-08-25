Le criticità del territorio ragusano saranno sottoposte all’attenzione dell’on. Ismaele La Vardera

Politica

Iannucci: "Ecco l'elenco di tutto ciò che non va nella nostra provincia"

Massimo Iannucci, referente faro territoriale di Controcorrente per la provincia di Ragusa, insieme ai referenti di Vittoria Saro Firullo, di Giarratana Salvatore Pagano e al consigliere comunale di Ragusa Saverio Buscemi, esprime rammarico per quanto accaduto al leader Ismaele La Vardera, il cui ruolo nella vicenda di Mondello è stato ingiustamente oscurato dal Tg5. Non si tratta solo di una mancata attribuzione personale, ma di una lesione al principio di una corretta informazione, che dovrebbe garantire voce e visibilità a chi si spende con impegno per la collettività (nella foto da sinistra La Vardera, Iannucci e Buscemi).

Nel contempo, però, siamo soddisfatti di constatare che tutto ciò sta generando un’onda di legalità in tutta la Sicilia — e i recenti controlli a San Vito Lo Capo ne sono la dimostrazione. Il movimento è giovane ma già radicato. La crescente attenzione da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica ne è la prova. È sempre più evidente che Controcorrente rappresenta una voce autentica, coraggiosa e determinata nel panorama politico siciliano.

A breve si uniranno anche altri referenti di nuove città della provincia, a conferma di una crescita costante e della fiducia che sempre più persone ripongono in questo percorso. “Siamo convinti che Ragusa e la sua provincia – sottolinea Iannucci – si riconoscano nelle battaglie di Ismaele La Vardera e ne condividano lo spirito: difendere i cittadini, mettere in luce i problemi reali, chiedere trasparenza e soluzioni concrete. Nei prossimi mesi, in occasione di una sua visita a Ragusa, avremo modo di sottoporre alla sua attenzione le criticità che il nostro movimento ha individuato e monitorato: il rilancio dell’aeroporto di Comiso; ⁠la corretta gestione del servizio idrico provinciale; le difficoltà dei nostri produttori agricoli, che necessitano di sostegno e tutele concrete; le carenze della nostra sanità, che penalizzano cittadini e operatori del settore; e molte altre questioni che richiedono risposte immediate”.