Le formazioni giovanili del Volley Modica in presa diretta

Sport

Arrivano successi in serie nei campionati territoriali di categoria

Continua la marcia inarrestabile delle formazioni giovanili dell’Avimecc Volley Modica che raccolgono successi in serie nei campionati territoriali di categoria.

Mentre la formazione under 19 questa settimana ha osservato il turno di riposo, e nel prossimo turno è attesa dal big match con i parigrado del Gabbiano Pozzallo, la settimana, invece, è stata molto impegnativa per la formazione Under 17. Il giovane sestetto biancoazzurro, infatti, nelle due partite disputate ha ottenuto altrettanti successi netti e meritati.

Lunedì, i giovani “Galletti” hanno battuto con un netto 3 – 0 nel derby i “cugini” del Gabbiano Pozzallo e si sono poi ripetuti con la Paomar Solarino (9/25, 13/25, 22/25) nella gara di recupero non disputata a suo tempo per l’allerta meteo.