Le riserve naturali della provincia di Ragusa sotto i riflettori

Quest’anno le Riserve Naturali presenti nella provincia di Ragusa compiono 40 anni dalla loro istituzione. Pertanto, con lo scopo di avvicinare le giovanigenerazioni alla conoscenza dei beni ambientali sul territorio, in sinergia con l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente-Sistema delle Aree Naturali protette della Regione Siciliana, è stata promossa una giornata dedicata alle due Riserve “Macchia foresta del fiume Irminio” e “Pino d’Aleppo”. Il tema principale è la divulgazione scientifica e la promozione didattica delle aree protette.“Scandita da appuntamenti legati alla conoscenza del territorio ragusano e della sua biodiversità, la Settimana dell’Ambiente 2024 coinvolgerà Istituzioni, docenti, esperti e associazioni con l’obiettivo di dare ai giovani, alle famiglie e ai turisti la possibilità di conoscere, comprendere e amare le sue peculiarità naturalistiche. Fondamentale anche l’attività di informazione e promozione delle Riserve Naturali della Provincia di Ragusa che, oltre ad essere luoghi di straordinaria bellezza naturale a disposizione della comunità iblea, rappresentano preziosi laboratori di educazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità”, dichiara la Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti.Nel dettaglio, il programma del workshop del 31 maggio sarà aperto alle 9:30 dai saluti istituzionali della Commissaria Straordinaria PatriziaValenti. A seguire, l’intervento di Maria Carolina Di Maio, Direttrice Riserve Naturali del Lcc di Ragusa sul tema “Le Riserve naturali della provincia di Ragusa verso il 40° anno dall’istituzione. Attuazione, Risultati e Prospettive”. I lavori proseguiranno con la relazione del professore associato di Botanica Sistematica dell’Università degli Studi di Catania Pietro Minissale su “Le Riserve Naturali della Sicilia: presidio per la tutela della biodiversità e per l’educazione ambientale, punti di forza, criticità e prospettive”. Ed ancora, Rosario Mineo, funzionario del Lcc di Ragusa, illustrerà l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della tutela ambientale. Alle 11 sarà la volta di Francesco Picciotto, Dirigente dell’assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con la relazione dal titolo: “Educazione ambientale per il Sistema Regionale delle aree Naturali Protette: una proposta metodologica”. A concludere il Workshop, la visita guidata nella Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia foresta del fiume Irminio”.