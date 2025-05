L’Ebt Ragusa: “Attenti alle false email che sembrano provenire dall’Inps”

Economia

Il consiglio direttivo presieduto da Lenzo mette in guardia imprese e lavoratori rispetto alle potenziali truffe

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps, al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la prevenzione di tentativi di phishing e frodi informatiche, ha informato che le notifiche ufficiali dell’Istituto inviate tramite Sms, relative agli esiti di lavorazione delle pratiche o ai pagamenti, non contengono mai link cliccabili.

Gli Sms inviati, infatti, hanno esclusivamente una funzione informativa, per segnalare la presenza di nuove comunicazioni disponibili per la consultazione. Questi messaggi non contengono mai alcun collegamento ipertestuale attivo. Per accedere alle informazioni dettagliate riguardanti le proprie pratiche e i pagamenti, l’Inps invita sempre gli utenti a utilizzare l’area riservata MyInps.

L’accesso a questa sezione protetta è possibile esclusivamente tramite autenticazione con le proprie credenziali Spid o Cie, garantendo un elevato livello di sicurezza. Accedendo direttamente alla propria area riservata, i cittadini possono visualizzare in modo sicuro tutte le comunicazioni relative alle loro domande e ai loro pagamenti, evitando così il rischio di cliccare su link potenzialmente dannosi presenti in Sms fraudolenti. All’interno della sezione MyInps, gli utenti troveranno informazioni complete e dettagliate sugli esiti delle loro richieste, garantendo trasparenza e facilità di consultazione.