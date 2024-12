L’Ebt Ragusa avvia l’erogazione di sussidi di integrazione al reddito

Economia

Sono destinati ai lavoratori delle imprese socie e alle stesse aziende iscritte

L’Ebt Ragusa ha avviato l’erogazione di sussidi di integrazione al reddito, destinati sia ai lavoratori delle imprese socie sia alle stesse aziende iscritte all’ente. Questa iniziativa, deliberata dal consiglio direttivo, mira a utilizzare al massimo le risorse disponibili in base al bilancio dell’ente, rispondendo al notevole numero di richieste pervenute. I fondi derivano dalla pubblicazione di un bando che prevedeva contributi per diverse finalità: acquisto di lenti da vista, spese odontoiatriche per i figli dei dipendenti, bonus per la nascita di un bebè, acquisto di libri, strumenti musicali e digitali, nonché supporto per attività sportive. Ulteriori contributi sono destinati agli studenti universitari per la loro crescita culturale nonché alle aziende che nel 2024 hanno sostenuto costi relativi a corsi sulla sicurezza sul lavoro, sulla privacy, corsi di lingua, acquisto di defibrillatori Dae, visite mediche aziendali obbligatorie, efficientamento energetico e trasformazione digitale.