L’Ebt Ragusa chiarisce come cambia il rapporto con l’Inps dall’1 settembre per aziende pubbliche e private

Attualità

L'accesso ai servizi telematici solo esclusivamente Spid, Cie 3.0 o Cns

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto presenti nell’area iblea che l’Inps, con circolare n. 77 del 2 luglio 2024, ha informato gli addetti delle varie realtà operanti nel settore che a partire dal 1° settembre 2024 l’accesso ai servizi telematici dell’istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, Cie 3.0 (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).