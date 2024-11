L’Ebt Ragusa e i termini dell’accordo integrativo

economia

La scadenza è fissata per oggi dopo la proroga concessa lo scorso mese

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea operanti nel comparto che sono in scadenza oggi, 31 ottobre, i termini previsti dall’accordo integrativo al Ccnl Tds del 22 marzo scorso sottoscritto congiuntamente da Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs. Le parti avevano già sottoscritto degli accordi integrativi con i quali prorogavano, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024. L’ultimo termine era fissato al 30 settembre 2024.