L’Ebt Ragusa e le prestazioni occasionali nel comparto del terziario

Economia

Sul tappeto le novità inserite dall'Inps nella piattaforma telematica

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che “la piattaforma telematica Inps dedicata alle prestazioni occasionali, di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, ha previsto l’invio ai prestatori del contratto di prestazione occasionale, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e nell’area riservata MyInps, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa”.