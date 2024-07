L’Ebt Ragusa e l’una tantum da erogare nel settore del terziario

Attualità

L'indicazione rivolta alle imprese e ai lavoratori operanti nel comparto dell'area iblea

L’Ebt Ragusa ricorda alle imprese e ai lavoratori del terziario operanti nell’area iblea che, con decorrenza 1° luglio 2024, i datori di lavoro dovranno erogare la prima tranche di una tantum, pari a euro 175 lordi al IV livello e riparametrata sugli altri, prevista dall’accordo di rinnovo del Ccnl del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi siglato lo scorso 22 marzo 2024. Tale una tantum potrà essere assorbita, fino a concorrenza, da somme concesse a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, dal 1° gennaio 2022. L’Ebt, inoltre, comunica che l’Inps, con un comunicato stampa del 28 giugno 2024, ha reso noto il rilascio di nuove funzionalità della piattaforma “VeRA” riguardanti la regolarità contributiva. Le novità applicative, disponibili dal 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità, è demandata alle sedi territoriali dell’istituto.