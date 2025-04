L’elezione del consiglio provinciale a Ragusa, Mpa Grande Sicilia: “Affermazione straordinaria per Angelo Galifi che è risultato il consigliere provinciale più votato in assoluto”

Politica

L'analisi del commissario provinciale on. Fabio Mancuso

“Il Movimento Grande Sicilia – Mpa esprime grande soddisfazione per l’eccezionale risultato ottenuto alle elezioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La vittoria della professoressa Maria Rita Schembari, eletta presidente con oltre il 46% dei voti ponderati, e l’elezione del nostro dirigente provinciale e consigliere comunale di Ispica Angelo Galifi (nella foto), che con 7.542 voti ponderati è risultato il consigliere provinciale più votato in assoluto, segnano un momento di straordinaria importanza per il nostro movimento”. Lo dice l’on. Fabio Mancuso, commissario provinciale Mpa – Grande Sicilia.

“Il successo della lista Voce Comune, frutto di un progetto condiviso con i sindaci di Ragusa (Peppe Cassì), Modica (Maria Monisteri) e Scicli (Mario Marino), conferma la forza di un’alleanza civica, amministrativa e politica fondata sul dialogo, sulla condivisione dei valori e su una visione concreta e pragmatica per il futuro del territorio. Con 56 votanti e ben 21.501 voti ponderati, la lista ha ottenuto un risultato eccellente che ha portato all’elezione di tre consiglieri provinciali”.