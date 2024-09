Economia

Ecco quali sono gli aiuti che saranno erogati alle imprese e ai lavoratori

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha deliberato lo stanziamento di 60mila euro in sussidi a sostegno del reddito. Questa misura, seppur di dimensioni contenute, assume un valore strategico cruciale per le imprese socie e i loro dipendenti. Il presidente Gregorio Lenzo sottolinea come, grazie a questi interventi, è possibile rivolgersi a quel potenziale umano rappresentato tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori. “Mi preme altresì rimarcare come la bilateralità, intesa come cooperazione tra le parti sociali – continua il presidente a nome del consiglio direttivo (nella foto) – deve essere vista non solo come un supporto contingente, ma come un pilastro su cui costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. L’auspicio del nostro consiglio direttivo è quello di potenziare ulteriormente queste iniziative, mirando a un impatto più incisivo e duraturo nel tempo”. I sussidi ai lavoratori dipendenti e per le aziende iscritte all’Ebt di Ragusa saranno erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste. La corresponsione delle erogazioni è vincolata all’applicazione del vigente Ccnl e del contratto integrativo del 13 ottobre 2010 e successivi. La richiesta di erogazione dei sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2024 utilizzando i moduli appositamente predisposti. La richiesta di concessione deve essere presentata a mezzo pec.