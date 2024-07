Libero consorzio comunale di Ragusa, approvate variazioni di bilancio per 12,6 milioni di euro

Attualità

La decisione presa all'unanimità dall'assemblea dei sindaci. Tra gli interventi anche il parcheggio multipiano di Ibla

Dodici milioni e seicentomila euro di avanzo di amministrazione da reinvestire sul territorio provinciale con opere attese e prioritarie, concordate con ogni singolo Comune in linea con un efficace metodo di concertazione che caratterizza l’azione dell’amministrazione provinciale.

Questa in sostanza la portata della Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 proposta dalla Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti ed approvata all’unanimità questa mattina dall’assemblea dei sindaci, con le funzioni del Consiglio.

Tra gli interventi: la realizzazione di sistemi di rallentamento forzoso sulla provinciale Pozzallo-Marza, nuove rotatorie nel territorio di Cava D’Aliga e Donnalucata e interventi nel territorio di Santa Croce Camerina. Previsti fondi per la realizzazione del parcheggio multipiano di Ragusa Ibla. Nel Comune di Modica previsto il completamento del parco museale dell’Antico convento del Carmine. Sarà finanziata la realizzazione di una piazza a Santa Maria del Focallo ed ancora, la pista ciclabile di Donnalucata. Il Comune di Comiso ha richiesto un intervento economico per la realizzazione di un nuovo rifugio sanitario ed ancora, la realizzazione di 8 aule per far fronte alle nuove esigenze del liceo Classico Carducci.

A Chiaramonte Gulfi verrà riqualificato l’ex hotel all’interno della Pineta di Chiaramonte Gulfi per la realizzazione della sezione staccata dell’Istituto Alberghiero. Verrà riqualificata la foce del fiume Dirillo e realizzato un passaggio, coniugando le istanze dei Comuni di Ragusa e di Vittoria divisi al confine dal Museo di Kamarina.

Nelle variazioni di bilancio anche fondi per uno studio sul Radon e le problematiche connesse a malattie tiroidee in provincia di Ragusa; un programma di intervento di marketing territoriale con le Pro Loco di tutta la provincia e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari tutelate dai Consorzi di tutela iblei.