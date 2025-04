Libero consorzio comunale di Ragusa, ecco chi sono i dodici consiglieri eletti

Politica

Ce l'hanno fatta i tre sindaci. Restano a mani vuote Vittoria, Scicli e Pozzallo

Sono dodici i consiglieri eletti per il Consiglio provinciale di Ragusa. Quattro i consiglieri eletti per Chiaramonte Gulfi. Si tratta di Giovanni Garretto e Salvatore Schembari che sostengono la maggioranza del sindaco Mario Cutello ed entrambi espressione del Pd. Poi, Samuele Cultrera, il consigliere eletto più giovane e unico rappresentante di Forza Italia nell’aula di viale del Fante, e Federico Chinnici, espressione di Fratelli d’Italia. La città di Modica in campo con due consiglieri, il sindaco Maria Monisteri, per Voce Comune, e di Alessio Ruffino, eletto nella lista Dc-Radici iblee. Un consigliere anche per Acate con Irene Tidona della Dc mentre Monterosso Almo sarà presente con l’attuale presidente del civico consesso, Giovanni D’Aquila, anch’egli espressione della Dc. Il consigliere più eletto è il segretario cittadino del Pd di Comiso, Gaetano Scollo. Ottima performance anche per Angelo Galifi, espressione di Mpa, primo degli eletti nella lista Voce Comune. Eletto anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, nella lista Voce Comune, e il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, nella lista Fratelli d’Italia. Restano a mani vuote Scicli, Pozzallo e, soprattutto, Vittoria.

