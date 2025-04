Libero consorzio comunale di Ragusa, Forza Italia presenta la lista

Politica

Il segretario provinciale Cugnata: "Volevamo partecipare con il nostro simbolo a queste consultazioni. E ci siamo riusciti"

Sono sei i consiglieri comunali presenti nei civici consessi dell’area iblea che sono andati a comporre la lista di Forza Italia depositata questa mattina a palazzo di viale del Fante in vista delle consultazioni elettorali di secondo livello per il Libero consorzio comunale di Ragusa programmate per il 27 aprile. Si tratta di: Samuele Cultrera (Consiglio comunale di Chiaramonte), Sabrina Micarelli (Scicli), Biagio Pelligra (Vittoria), Kett Roccasalva (Ispica), Lorenzo Ricca (Ispica) e Barbara Sorace (Pozzallo).