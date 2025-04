Libero consorzio comunale di Ragusa, il commiato della commissaria straordinaria Valenti: “Questi 17 mesi mi hanno cambiata”

Attualità

Il bilancio del mandato e l'invito per un saluto a tutti mercoledì 16 nei saloni della Prefettura

“Dopo 17 mesi mi appresto a lasciare questo incarico che, senza alcun dubbio, ha rappresentato una delle esperienze più belle della mia vita professionale. Con l’intento di rivolgere un affettuoso saluto di commiato, ed un ringraziamento dal profondo del mio cuore, per la infinita vostra disponibilità, e per la fiducia riposta nella mia persona, desidero invitarvi giorno mercoledì 16 aprile, alle 10,30, potendo contare sulla ospitalità del prefetto di Ragusa, presso i saloni della Prefettura”.

E’ quanto annuncia la commissaria straordinaria del Libero consorzio comunale di Ragusa, Patrizia Valenti (nella foto). “Ricordo ancora – aggiunge – come i dubbi iniziali sulle difficoltà organizzative che per tale incarico avrei dovuto affrontare sono stati subito superati dall’entusiasmo e dalla voglia di fare che ho immediatamente colto in questa terra straordinaria. Tutto ciò ha stimolato la parte più propositiva della mia persona, incoraggiandomi ad intraprendere questa nuova esperienza lavorativa con lo slancio che ha da sempre contraddistinto la mia vita amministrativa: certamente Ragusa mi ha cambiato. E, nella consapevolezza di aver cercato di incidere il più positivamente possibile, sono sicura che resteranno i rapporti di stima e affetto che, in questo pur breve periodo, si sono stabiliti con tutti voi grazie alla reciproca collaborazione”.

“Il mio primo pensiero – ancora Valenti – va alle autorità religiose e ai nostri vescovi, mons. La Placa e mons. Rumeo sempre presenti, sempre accanto a chi, come me, ha dovuto prendere decisioni ed assumere posizioni importanti che hanno una efficacia diretta sulla collettività. Ad entrambi rivolgo quindi un sincero grazie per la vicinanza e la guida che mi hanno dimostrato. Al prefetto Ranieri, cui sono particolarmente grata per l’azione di coordinamento sempre svolta con il massimo impegno, rivolgo il mio personale ringraziamento nel convincimento che non sarebbe stato così facile per me condurre questa attività senza potere contare sul suo ruolo, un faro per le nostre pubbliche amministrazioni. Anche al presidente del Tribunale, al procuratore capo, al questore, ai comandanti dell’Arma dei Carabinieri, della Finanza, della Capitaneria di porto e dei vigili del Fuoco, porgo un caro ed affettuoso messaggio di ringraziamento per la collaborazione istituzionale e la stima dimostrata. Ma nel governo del Libero Consorzio i veri protagonisti sono stati i sindaci dei 12 Comuni che, indipendentemente dal colore politico, e anche quando si sono manifestate idee diverse, sono sempre stati attenti partecipi delle scelte e degli atti di indirizzo da adottare. A loro un grazie particolare per avere condiviso il metodo di lavoro partecipativo proposto, prevedendo incontri anche al di là dei momenti istituzionali ed ufficiali, secondo il principio della massima informazione e, appunto, condivisione. Ringrazio tutti i dipendenti del Libero consorzio, la Provincia come amiamo definirla nel nostro gergo comune”.