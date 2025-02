Libero consorzio comunale di Ragusa, incarico rinnovato alla commissaria straordinaria Patrizia Valenti

Attualità

Continuerà a guidare l'ente di viale del Fante sino all'insediamento degli organi elettivi

È stato rinnovato l’incarico di commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa alla dottoressa Patrizia Valenti (nella foto). Il decreto di nomina è stato firmato nella giornata di ieri, 26 febbraio, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dall’assessore regionale alle Autonomie locali e funzione pubblica, Andrea Messina.

La dottoressa Valenti si è insediata alla guida del Libero consorzio di Ragusa a settembre 2023 e, come disposto dal decreto numero 520 firmato ieri, rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi elettivi dell’Ente e comunque non oltre il prossimo 30 giugno.

