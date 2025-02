Libero consorzio comunale di Ragusa, interviene l’on. Dipasquale: “Solidale con i sindaci della nostra area provinciale”

Attualità

Il deputato regionale continua a dire la sua su quanto sta accadendo a palazzo di viale del Fante

“Esprimo massima solidarietà ai sindaci della provincia di Ragusa che hanno manifestato il loro dissenso su ciò che sta accadendo in questi giorni. Non era possibile immaginare uno scenario peggiore dell’attuale che accompagnasse questa provincia alle sue elezioni. Il perdurante commissariamento, di fatto, ha generato impropriamente nel commissario l’errato convincimento di potere operare in modo imprudente su materie delicate come le assunzioni. Se è vero che i sindaci hanno approvato l’atto di indirizzo non è altrettanto vero che l’abbiano autorizzato a espletare il tutto in modo così inopportuno”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, in merito alla nota diffusa dal commissario straordinario della ex Provincia di Ragusa in risposta ai sindaci iblei.