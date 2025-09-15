Libero consorzio comunale di Ragusa, riunito il tavolo tecnico-scientifico previsto dalla convenzione tra Ingv e l’ente provinciale

Attualità

Sul tappeto il rischio sismico e il monitoraggio dell'intrusione salina negli acquiferi costieri

Dopo il seminario di studi promosso a Ragusa lo scorso giugno, si è riunito il tavolo tecnico-scientifico previsto nell’ambito della convenzione tra l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e il Libero consorzio comunale di Ragusa.

L’incontro odierno (nella foto) ha posto al centro dell’attenzione due tematiche di grande rilevanza per il territorio ibleo: il rischio sismico e il monitoraggio dell’intrusione salina negli acquiferi costieri.