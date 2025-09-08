Libero consorzio comunale di Ragusa, si è insediato il nuovo segretario generale Vito Antonio Bonanno

Attualità

E' stato accolto dalla presidente Maria Rita Schembari e non solo

Il dottor Vito Antonio Bonanno ha preso ufficialmente servizio come nuovo segretario generale del Libero consorzio comunale di Ragusa. Bonanno è stato accolto dalla presidente Maria Rita Schembari che lo ha accompagnato nel primo giro di saluti e confronti all’interno dell’ente.

“Il suo profilo professionale, la sua esperienza e il suo approccio concreto alla pubblica amministrazione rappresentano un valore aggiunto. Siamo certi che saprà contribuire in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi strategici che ci siamo posti per il bene della collettività ragusana”, ha evidenziato la presidente Schembari.