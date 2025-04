Libero consorzio comunale, Ragusa Prossima vota solo per il consiglio e non per il candidato alla presidenza

Politica

"Il voto del nostro unico consigliere Gianni Iurato sarà per Peppe Cassì"

Le elezioni di secondo livello per scegliere il presidente e gli organismi amministrativi del Libero consorzio comunale di Ragusa (nella foto la sede dell’ente di viale del Fante) penalizzano i cittadini, privati della possibilità di partecipare attraverso il voto alla vita politica dell’ente, e impediscono a tante espressioni politiche – che non si ritrovano negli schemi proposti dalle coalizioni – di incidere sulle sorti del territorio. Lo dice il movimento “Ragusa Prossima” che ha diffuso una apposita nota in proposito.

“La partecipazione dei cittadini alla vita politica è stato sempre uno degli obiettivi che il movimento politico Ragusa Prossima ha provato a incoraggiare in ogni forma. Per questo, continueremo a chiedere che la piena operatività di un ente di area vasta, come l’ex Provincia, passi necessariamente attraverso il confronto democratico e la possibilità dei cittadini-elettori di scegliere i rappresentanti più adeguati. Ragusa Prossima parteciperà a queste elezioni attraverso il singolo voto che la legge attribuisce al consigliere comunale Gianni Iurato. Il direttivo del movimento, dopo aver valutato le proposte e le candidature in campo, ha scelto di attribuire il suo unico voto al sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì come candidato al consiglio provinciale”.

“Tale scelta – è spiegato ancora – in coerenza con la nostra collocazione civica, rappresenta piuttosto il tentativo di far pesare, in seno agli organismi del Libero consorzio comunale, la presenza e il ruolo della città capoluogo. Con il sindaco Giuseppe Cassì condividiamo il progetto politico per la nostra città e siamo impegnati a portare avanti il programma che insieme abbiamo concordato. Per questo riteniamo che la sua presenza all’interno del consiglio del Libero consorzio possa favorire la città di Ragusa o, quantomeno, evitare che sia esclusa dalle dinamiche che andranno a crearsi. Ragusa Prossima ha scelto, ancora una volta, la linea della chiarezza e della responsabilità. Come movimento non abbiamo contrattato nulla, non abbiamo aderito a nessuno schieramento e per questo non sosteniamo nessun candidato alla presidenza del Libero Consorzio, ma in coerenza con la nostra scelta civica, abbiamo scelto solo in base a ciò che ci è parso più utile per la città di Ragusa e per l’intero territorio provinciale al quale non faremo comunque mancare il nostro supporto di idee e di progetti”.