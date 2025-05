Libero consorzio di Ragusa, il gruppo consiliare del Pd dice no ai tagli dei fondi statali destinati alla manutenzione della rete stradale provinciale

Attualità

Scollo, Garretto e Schembari chiedono un'azione urgente alla presidente dell'ente di viale del Fante

Il gruppo consiliare Partito Democratico – L’Alternativa ha presentato una mozione al Consiglio Provinciale per esprimere la propria forte contrarietà ai previsti tagli ai fondi statali destinati alla manutenzione della rete stradale provinciale. La proposta, firmata dai consiglieri provinciali Gaetano Scollo (capogruppo), Giovanni Garretto e Salvatore Schembari (nella foto), chiede un’azione urgente da parte del presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

“La sicurezza stradale non è un’opzione, ma una priorità”, dichiarano i consiglieri. “Tagli che arrivano fino al 70% rappresentano un grave rischio per l’incolumità pubblica, la tenuta del nostro patrimonio infrastrutturale e la qualità della vita dei cittadini. Nello specifico si tratta delle seguenti riduzioni: per il biennio 2025 – 2026 da €2.965.425,00 a €886,627 e per il quadriennio 2025 al 2028 da €7.413.562,00 a €3.855.052.”

La mozione sottolinea che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non solo garantisce standard adeguati di sicurezza, ma costituisce anche un investimento strategico in termini economici, evitando costi ben più alti derivanti da interventi d’urgenza e contenziosi legati a sinistri.

Il gruppo consiliare invita il Presidente del Libero Consorzio ad esprimere pubblicamente, anche a nome del Consiglio, la contrarietà al taglio dei fondi per la manutenzione stradale. Altresì di attivarsi con urgenza presso il Governo e gli enti competenti, in coordinamento con altri enti provinciali per scongiurare questa decisione.