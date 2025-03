Libero consorzio, il centrodestra punta su Maria Rita Schembari. Ma non c’è l’apporto della Dc. E’ spaccatura

Politica

La decisione maturata in seno al tavolo delle trattativa. Fidone continuerà a correre per i cuffariani

Il tavolo provinciale delle forze politiche del centrodestra, composto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Grande Sicilia e Lega, ha maturato, a seguito di un approfondito e partecipato confronto, la scelta di indicare il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto), proposta da FdI, quale candidato presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per le elezioni di secondo livello che si terranno il 27 aprile prossimo.

Al sindaco Schembari è stata riconosciuta, oltre alla competenza amministrativa, la capacità di fare sintesi fra le diverse istanze emerse durante il confronto e di interpretare la coerenza e la validità del progetto amministrativo del centrodestra in provincia di Ragusa.Le suddette forze politiche sono certe che tale scelta coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali di espressione civica che rappresentano un patrimonio di partecipazione rilevante nella vita politica e amministrativa provinciale. La nota diffusa questa mattina è firmata da: Giovanni Cugnata Segretario provinciale Forza Italia; Salvo Mallia Commissario provinciale Lega; Giovanni Moscato Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia; Angelo Galifi Responsabile provinciale Grande Sicilia; on. Nino Minardo; sen. Salvo Sallemi; on. Giorgio Assenza; on. Fabio Mancuso.